Omicidio Vatalaro a fondo Gesù: dopo 32 anni Dia arresta esecutore materiale

L’autore materiale di un omicidio di ‘ndrangheta compiuto nel lontano 1991 a Crotone è stato arrestato oggi dagli uomini della Direzione investigativa antimafia di Catanzaro che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia nei confronti dell’uomo.

Si tratta di Mario Esposito, 69enne di Isola Capo Rizzuto, che, peraltro, è attualmente detenuto per altra causa.

Gli investigatori del centro operativo Dia di Catanzaro hanno risolto il cold case di 32 anni fa riuscendo a ricostruire causale e dinamica dell’omicidio di Giovanni Vatalaro, all’epoca esponente di spicco della cosca Vrenna di Crotone, assassinato a colpi di lupara in un agguato di mafia avvenuto il 22 febbraio 1991 nel rione Fondo Gesù nell’ambito di uno scontro con la cosca Arena Nicoscia di Isola Capo Rizzuto.

Vatalaro, che all’epoca aveva 27 anni, viaggiava a bordo di un’autovettura Fiat Uno insieme alla moglie appena 21enne quando due persone gli intimarono l’alt con una paletta in dotazione alle forze dell’ordine, una delle quali esplose poi alcuni colpi di fucile all’indirizzo della vittima, mentre la moglie rimase illesa.

Di Esposito, che di recente si era riciclato come imprenditore edile in Toscana finché non è stato arrestato nell'operazione Krimata nel gennaio scorso, parlano numerosi pentiti della ’ndrangheta crotonese: da Antonio Cicciù ad Antonio Sestito, da Pino Vrenna ad Angelo Salvatore Cortese fino a Luigi Bonaventura e Dante Mannolo. E tutti sono concordi nel definirlo un elemento di spicco delle cosche di Isola Capo Rizzuto Arena e Nicoscia per conto delle quali ha svolto azioni ‘militari’: c’è chi lo accusa di aver preso parte all’omicidio di Gianni Vatalaro, avvenuto a Crotone nei pressi delle fontanelle Inps nei primi anni Novanta, ma anche ad altre azioni di fuoco. Ex sorvegliato speciale e coinvolto nell’operazione antimafia Eclissi, il giudice rileva “lo spessore criminale ricoperto da Esposito che, da affiliato di rilievo della consorteria ’ndranghetista - con ruolo di azionista (cellula militare) cui la cosca affidava la realizzazione di azioni violente, quali omicidi e danneggiamenti - successivamente si è un ‘pochettino distaccato’.