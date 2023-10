Teatro comunale, i saggi archeologici portano alla luce mura di vecchia fattura

Non sembra sia stato così saggio avviare i lavori del piazzale del nuovo teatro comunale Vincenzo Scaramuzza senza prima procedere ai sondaggi archeologici. Le due creste di mura affiorate negli ultimi giorni a circa un metro di profondità sono di materiale antico, pietrame assemblato con malta che riporta ad altre epoche

Perpendicolari all'ingresso del teatro, inizialmente si era pensato alle fondamenta dei due corpi laterali del vecchio ospedale civile. Ma le distanze non coincidono, come chiunque può agevolmente verificare confrontando le immagini del ritrovamento con una foto del vecchio nosocomio crotonese.

Difficile dire a quando risalgano, se prima non si esprimono gli esperti della soprintendenza, ormai da una settimana al lavoro per rimediare all'errore di non aver imposto i saggi preventivi o quantomeno di non aver vigilato dopo l'avvio in sordina dei lavori da parte del Comune.

Le due creste portano diritto al portone d'ingresso dello Scaramuzza e si trovano a poca distanza dai rinvenimenti degli anni passati sotto il foyer e la torre scenica, materiale cronologicamente databile dal periodo magnogreco al medioevo e miseramente risotterrato sotto il nuovo edificio da tre lustri in costruzione. Circostanza, in uno con l'illustre passato della città di Pitagora, che avrebbe imposto un minimo di cautela nei lavori del piazzale.

Ma, annunciati come superficiali, i lavori sono stati in realtà spinti a fondo fino ad intaccare, a quanto sembra, tracce del passato di Crotone. Le due creste parallele di mura sono su per giù alla stessa profondità in cui sono state immorsate le pareti laterali in cemento armato della vasca con le fontane progettata dall'architetto Gianluca Ruperto davanti all'ingresso del teatro.

Da qualche giorno, saggi archeologici sono in corso anche sul retro dello Scaramuzza, dove sarà allestita l'area per gli spettacoli all'aperto grazie all'apertura posteriore del palcoscenico. Quando troppo e quando niente.