Crotone, è nato il Circolo Filosofico Pitagorico col simbolo tripode delfico sormontato dalla Tetraktys

CROTONE - Nel mese di giugno si è costituito il Circolo Filosofico Pitagorico.

Un' associazione culturale del terzo settore, libera, indipendente, apartitica ed aconfessionale che ha scelto per costituirsi, il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate. Il simbolo che ne rappresenta l’identità, è un tripode delfico sormontato da dieci stelle radianti in forma di Tetraktys. Ponendosi idealmente in connessione con la tradizione filosofica di derivazione Orfica e Pitagorica, l’associazione persegue il conseguimento di tale conoscenza da parte dei propri soci, in forma individuale e collettiva.

Si propone come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e filosofici comuni, con particolare attenzione alle esperienze sapienziali espresse dal nostro territorio, antiche e contemporanee. Pone in essere ogni utile iniziativa, culturale, artistica e scientifica per ampliare la conoscenza dell’ideale pitagorico e contribuire alla sua diffusione, attraverso contatti fra persone, enti, università e associazioni. Ispirandosi al principio pitagorico dell’"unità del sapere”, considera la Cultura, la Filosofia, la Musica, l’Arte e le Scienze, come valore sociale e per il perseguimento di tale obiettivo, il Circolo si propone come punto di riferimento nell'organizzazione di eventi, concerti, mostre d’arte e dibattiti che siano confacenti agli scopi dell’Associazione. Per info e contatti: circolofilosoficokr@gmail.com