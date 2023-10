Torre Melissa, esplosione controllata per abbattere Palazzo Mangeruca

MELISSA - Verrà distrutto tramite una esplosione controllata il Palazzo Mangeruca di Torre Melissa, uno dei simboli della criminalità organizzata nel territorio. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, che ha consegnato i lavori alla ditta appaltatrice: Impresa lavori stradali srl. Si tratta di un palazzo di 6 piani per 6.000 mq complessivi che ospitava un mobilificio lungo la statale 106. L'immobile venne sequestrato nel 2007 a Costantino Mangeruca, ritenuto vicino alla cosca Farao Marincola, nell’ambito dell’operazione Piazza Pulita e definitivamente confiscato nel 2012. Il Comune di Melissa, dopo diversi anni è riuscito ad ottenerne la concessione dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati per poter utilizzare il finanziamento di 700 mila euro concesso dalla Regione Calabria per demolire l’ecomostro e realizzarvi un’area camper da 35 posti

L'Impresa Lavori Stradali Srl ha vinto la gara di appalto oltre che per l'offerta economica (ribasso del 22,239% sull’importo a base d’asta di 535917,50 euro, per un importo di aggiudicazione di 419.759,32 euro), anche per le migliorie apportate al progetto di demolizione originale che prevedeva l'abbattimento attraverso l'utilizzo di gru alte 30 metri. Tra le migliorie, c'è appunto quella dell'utilizzo di micro-cariche di esplosivo posizionate nelle strutture portanti. L'azienda ha già predisposto il cantiere e provvederà ad eseguire i lavori preliminari prima della demolizione. Non è stato ancora stabilito il giorno della demolizione che verrà deciso dopo una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si svolgerà il 12 ottobre. È stata individuata una zona rossa entro la quale sarà interdetta ogni presenza umana per tutta la durata delle operazioni e una arancione, dove sosteranno gli addetti ai lavori. Per evitare, inoltre, che i detriti dell’imponente immobile possano danneggiare l’urbanistica e l’ambiente circostante, così come anche una struttura commerciale che sorge in prossimità del manufatto, è stato previsto l’impiego di muri d’acqua, di barriere infrangibili e di quattro speciali Fog Cannon che impediranno la dispersione delle polveri.

"Dopo tantissimi anni metteremo finalmente la parola fine su uno dei più intollerabili ed inguardabili abusi edilizi lungo gli 800 chilometri di costa della nostra penisola. A Melissa la Calabria che vuole riprendersi in mano il proprio destino e le chiavi autentiche del proprio sviluppo ordinato, rispettoso dell’ambiente e durevole, scriverà a breve una pagina storica e di grande bellezza” ha detto il sindaco che alla presenza dei responsabili della società incaricata e del responsabile del procedimento (RUP), ingegnere Ferdinando Greco e dei progettisti - gli architetti Vincenzo Wladimiro Leto, Giuseppina Leto e Francesca Felice - ha incontrato residenti ed attività commerciali ubicate sul sito per condividere ogni dettaglio dell'operazione.

Impresa Lavori Stradali Srl è una società calabrese leader nel settore della realizzazione di grandi opere. Da oltre 30 anni investe in risorse umane, tecnologia, sicurezza e qualità. Inoltre, oltre ad aver ottenuto il badge del Rating della Legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) gode di tutti i marchi di qualità per il settore. Tra l’altro è l’unica che è riuscita a predisporre un piano di demolizione del Mangeruca, in una sola giornata rispettando tutti gli standard di sicurezza ed efficienza.