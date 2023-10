Tre turchi fermati a Como con armi, munizioni e droga: avevano chiesto protezione internazionale a Crotone

La Squadra volante della questura di Como ha arrestato l'altra notte per porto illegale di armi e detenzione di droga tre cittadini turchi di 23, 30 e 40 anni i quali, a bordo di un suv con targa svizzera, trasportavano nascoste due pistole calibro 9: una Glock e una “Sig-Sauer con i relativi caricatori riforniti, nonché una confezione di munizioni, un gilet antiproiettile e circa 70 grammi di marijuana. L'auto è stata fermata in centro a Como: i poliziotti si sono insospettiti dall'atteggiamento insofferente dei tre occupanti e hanno portato il suv in Questura per ulteriori controlli, durante i quali sono emerse armi e munizioni. Gli accertamenti sui fermati hanno consentito di appurare che nel mese scorso tutti e tre avevano avanzato richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Crotone. I tre si sono chiusi in un mutismo assoluto, nonostante la presenza in Questura di un interprete di lingua turca, non hanno voluto spiegare né da dove provenissero e né dove fossero diretti, e sono stati quindi arrestati.