Serie C, il Crotone soffre ma ribalta il Picerno: tre punti d'oro firmati Gigliotti e Gomez

Il tesoretto è in cassaforte. Prezioso, essenziale, salvifico in un momento delicato della stagione e in contesto che si era ulteriormente complicato. Il doppio acuto firmato Gigliotti e Gomez ha ridisegnato i connotati di una domenica che aveva preso una piega inquieta, una delle troppe che stanno agitando questa fase controversa del campionato per un Crotone fragile e timoroso, che però stavolta è riuscito a sbarazzarsi delle proprie insicurezze capovolgendo il verdetto e portandosi a casa tre punti di rara importanza. Lo Scida ha potuto così tirare un sospiro di sollievo dopo lo choc iniziale e il corredo di un match ancora una volta insufficiente per certi palcoscenici, e che il Crotone fatica a calpestare con disinvoltura e qualità. Ma contava vincere, appunto, e il terzo successo del torneo assume un peso specifico notevole nell’economia della stagione, con il pubblico che ha compreso i disagi della squadra apprezzandone lo sforzo e la volontà e ‘perdonando’ le lacune. Incassando quello che serviva per rianimare il gruppo e iniettare entusiamso.

Intorno, però, resta ben poco da esportare. Una combinazione ancora troppo visibile di ansie, paure, incertezze, pause, errori che impediscono uno slancio più convinto. Ma visti i chiari di luna, è bene ancora accontentarsi del minimo sindacale in attesa di quella svolta che tarda a materializzarsi. E prendersi le cose buone (poche) ma significative di un pomeriggio che però potrebbe rappresentare un crocevia della stagione. Perché il ribaltone che ha spento lo slancio del Picerno è pur sempre una ‘prima volta’ da raccogliere con piacevole

e fiducia. Ma serviranno ben altre verifiche ed esposizioni per fugare tutte le legittime perplessità che albergano.

Zauli conferma lo stesso schieramento presentato sette giorni prima a Benevento con Vitale sempre nel ruolo di ‘sotto punta’ alle spalle di Gomez e D’Ursi e Tribuzzi sulle corsie laterali. In mezzo al campo la regia affidata al tandem Felippe e Petriccione con il quartetto difensivo confermato in blocco. Pronti via e il Crotone è subito sotto, a conferma di una fase sconcertante della stagione, aggravata da un gol incassato inaccettabile a certi livelli: la sventagliata della mezzala del Picerno, libero di governare la sfera senza alcuna pressione, trova solo soletto Murano sul fronte sopposto che addomestica la palla e la scaraventa in porta con Dini incenerito. Il colpo è letale e il Crotone impiega alcuni minuti per riaccendere le frequenze, ma il piglio è più convinto anche se la manovra si sviluppa senza quella necessaria fluidità e rapidità che servirebbe per stanare i lucani. Servirebbero azioni alternative, e difatti arrivano attraverso i calci piazzati, quelli che permettono al Crotone di ribaltare la contesa. Prima è Gigliotti a risolvere con un sinistro preciso un’azione partita proprio da calcio d’angolo. E sempre dalla bandierina parte lo spiovente che al tramonto del primo tempo permette a Gomez di impattare la sfera per l’auspicato sorpasso.

Il Crotone rientra in campo con l’intenzione di chiudere i conti senza trascinarsi il match in bilico, ma la ripresa non concede emozioni degne di nota, rimanendo inghiottito in quel limbo di equilibrio che tiene i giochi aperti. Zauli rimescola le carte provando con le forze fresche, ma alcuni break vengono vanificati per troppa frenesia e scarsa precisione. Il Picerno, dal canto suo, fa il solletico ai rossoblù riuscendo soltanto a creare potenziali pericoli che il baluardo Loiacono è sempre pronto a disinnescare, anche se quel senso di pericolo costante si accende sempre quando la palla transita dalle parti della difesa. Ma stavolta, nonostante alla fine il punteggio rimanga in bilico, il Crotone custodisce quel tesoretto accumulato e lo deposita nel proprio forziere irrompendo in doppia cifra. Niente di sensazionale, ovvio, ma in tempi di magra e incertezza è già tanta roba. E chissà che il primo ribaltone del torneo rappresenti un senso di fiducia e slancio rimuovendo quel blocco psicologico che fin qui ha frenato il decollo.

CROTONE 2

PICERNO 1

MARCATORI: 4’pt Murano (P), 25’pt Gigliotti (C), 44’pt Gomez (C)

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono (36’st Bove), Gigliotti, Giron; Petriccione (36’st Giannotti), Felippe (15’st D’Errico); Tribuzzi, Vitale (23’st Vinicius), D’Ursi; Gomez (15’st Tumminello). A disp. : D’Alterio, Lucano, Papini, Spaltro, Crialese, Rojas, Pannitteri, Vuthaj, Cantisani, Bruzzaniti. All. Zauli

PICERNO: Merelli; Pagliai (12’st Ceccarelli), Garcia, Allegretto (1’st Gilli), Guerra; De Ciancio, Gallo; Vitali (1’st De Cristofaro), Esposito E. (24’st Maiorino), Graziani (35’st Diop); Murano. A disp. : Summa, A. Esposito, Ciko, Pitarresi, Biasiol, Savarese, Santarcangelo. All. Longo

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Ammoniti: Pagliai (P), Esposito E. (P), Tribuzzi (C)

Spettatori: 3.976