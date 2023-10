Controlli dei carabinieri nel fine settimana: denunce per armi e sequestri di droga

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Crotone, particolarmente intensificati nel fine settimana, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani della movida. Negli ultimi 2 giorni, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, attuati con posti di controllo predisposti anche nelle ore notturne, i Carabinieri hanno identificato oltre 90 persone e controllato più di 50 veicoli con la contestazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

Nel medesimo ambito, quattro tra giovani e giovanissimi sono stati segnalati alla Prefettura di Crotone, quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di cocaina, eroina, hashish e marijuana. Altri tre, altresì, sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica del capoluogo pitagorico per porto abusivo di armi, di oggetti atti ad offendere e per violazioni delle prescrizioni della misura della sorveglianza speciale: in particolare, un giovane residente a Scandale veniva trovato in possesso di due coltelli occultati nell'autovettura; un crotonese, invece, veniva denunciato perché aveva nascosto nella macchina una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso; il terzo soggetto, veniva deferito perché sorpreso alla guida del veicolo privo della patente di guida, già revocata in ordine alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.