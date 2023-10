Rc auto, premi medi in aumento, Crotone la provincia più cara della Calabria

La corsa dell'Rc auto non stenta a rallentare e Crotone tira la volata in Calabria. Secondo l'Osservatorio di Facile.it, in soli dodici mesi il premio medio per assicurare un'automobile nella provincia crotonese è cresciuto del 12,6% arrivando, a settembre 2023, a 822,33 euro, vale a dire oltre 90 euro in più rispetto allo scorso anno. Sebbene il rincaro sia stato il più contenuto della regione, Crotone vince la maglia nera come area più cara della Calabria per quanto riguarda l'Rc auto.