Salviamo lo stemma del castello di Carlo V, appello a Uno Mattina in famiglia

CROTONE - Salviamo lo stemma viceregnale di don Pedro de Toledo sulle mura del castello di Carlo V. L’appello è stato lanciato dalla fondazione ‘Santa Critelli’ di Crotone attraverso una importante vetrina mediatica: la trasmissione Uno mattina in Famiglia andata in onda su Rai Uno domenica 8 ottobre scorso. A lanciare l’appello è stato Antonio Arcuri, presidente della fondazione Santa Critelli che insieme a Francesco Cortese che ha girato le immagini mandate in onda durante la trasmissione Rai che ha una rubrica di videomessaggi - ‘Il bello a rischio’ condotta da Ingrid Muccitelli, per segnalare situazioni di particolare degrado.

Arcuri, appassionato storico della città di Crotone, nel suo messaggio spiega he lo stemma è datato 1546, elenca i possedimenti dell’imperatore Carlo V, e che è costato 75 ducati. Si trova su una cortina del baluardo Don Pedro che guarda l’unica porta di entrata della città nel periodo spagnolo. “È in pessime condizioni - ha detto Arcuri - e la vegetazione e il tempo lo stanno quasi distruggendo”. Dopo il videomessaggio c’è stata una spiegazione storica da parte dell’esperto Costantino D'Orazio.

La Fondazione Santa Critelli "ringrazia Rai Uno, la trasmissione Uno mattina in famiglia, la conduttrice Ingrid Muccitelli, l'esperto Costantino D'Orazio e l'autrice Alessia Ganga, per lo spazio concesso ad uno dei simboli della città di Crotone".