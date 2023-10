Serie C, Zauli orgoglioso: "Vinta una partita importante. E ora serve continuità"

Il peso specifico è inestimabile. Lo spiega esaustivamente Zauli ribadendo più volte quanto sia stato un “successo pesante, importante, che abbiamo voluto e cercato con tutte le forze”. Una vittoria che non cancella tutti i difetti esposti nel corso del primo segmento di stagione, ma che sicuramente può rappresentare uno ‘stappo’ anche a livello psicologico, soprattutto per la rimonta effettuata proprio nel momento più delicato. Ecco le risposte che cercava Zauli, particolarmente soddisfatto e orgoglioso dei propri ragazzi, pur consapevole che c’è ancora tanta strada da compiere e progressi da mostrare.

"Dobbiamo essere contenti - commenta - perché ogni volta che si vince una partita va festeggiata, ma poi archiviata e messa nel cassetto. E serve per costruire la settimana vincente. E’ stata importante la reazione dei ragazzi, perché quando dopo 3 minuti vai sotto puoi pensare che tutto possa andare storto. Ma la squadra ha voluto e saputo reagire, ha giocato provando sia con la palla a terra, e con le palle inattive che stavolta ci hanno premiato. Nella ripresa palleggiato meni, chi è entrato col piglio giusto, ha saputo difendere bene. L’approccio che piace, questo sforzo è stato premiato dal risultato, che fa tutta la differenza del mondo”.

Una differenza visibile dai numeri, che intanto spediscono i rossoblù a quota 10 punti riprendendo il filo del successo interrotto bruscamente a Benevento. “Una vittoria che rappresenta una grande boccata d’ossigeno - ammette - ma se il Crotone vuole stare tra le prima bisogna avere quella continuità che fino ad adesso non abbiamo avuto”. E proprio la continuità di risultati è il cruccio che Zauli vuole correggere e che ha impedito un’andatura più decisa: “Mi aspetto che sia la spinta per trovare la continuità che manca. Il campionato è lungo, e questa è una vittoria che la squadra ha voluto a tutti i costi. E lo ha fatto contro una squadra che ha confermato le positive impressioni, e averla rimontata aumenta il valore della nostra prova”.

Partita della ripartenza? “Io penso che anche nelle altre partite i ragazzi hanno dato tutto - sottolinea l'allenatore -. Certo con il risultato cambia anche la visione, questa è una vittoria pesante in un momento chiave, e l’ho percepito da come ho visto festeggiare i ragazzi nello spogliatoio. Segno che si trattava di una partita sentita e importante”. Dieci punti e nuovo tentativo di slancio, in un campionato che non ha padroni e si conferma di difficile lettura: Quando vedo i risultati delle altre ho la conferma che siamo al cospetto di un campionato davvero difficile. Nessuna squadra dominerà l’altra. Sono tutte partite equilibrate, come del resto lo è stata la nostra contro il Picerno, vinta dalla mia squadra con personalità, coraggio e grande determinazione”.