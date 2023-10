(Fotogallery) Giornata del cane, nella villa comunale una festa per gli amici a 4 zampe

CROTONE .- Una vera festa per i cani ed i loro padroni quella che ha organizzato l'Oasi rifugio Onlus domenica 8 ottobre. L'ottava giornata del cane, realizzata con il sostegno del Comune di Crotone, si è svolta nello scenario della villa comunale dove l'associazione ha programmato una serie di eventi. L'iniziativa nasce per aiutare l'associazione dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per avere una manifestazione dedicata ai cani. Ad aprire la giornata è stata, nella mattinata, l'intervista di Rosamaria Cozza, presidente dell'Oasi rifugio onlus che ha parlato della problematica del randagismo sollecitando le istituzioni, Comune in primis, a voler attuare i dettami della legge e predisporre le sterilizzazioni. Le associazioni che si occupano di cani, in pratica, denunciano di essere da sole in questa battaglia. Rosamaria Cozza ha ricapitolato quanto fatto dall'associazione per sensibilizzare all'adozione e non solo: “Crotone 12 anni fa era piena di randagi, ora non ci sono perché ci siamo noi, perché l'Oasi ha fatto sterilizzare a proprie spese i cani, ma ha anche svolto un'attività di sensibilizzazione tra le gente sia per l'adozione, sia contro gli abbandoni, sia per fare capire l'importanza della sterilizzazione”.

Nel pomeriggio, invece, c'è stata la sfilata dei cani. Un concorso amatoriale al quale hanno partecipato 36 cani divisi in due macro categorie - cani di razza e meticci - ognuna di esse poi prevedeva delle sottocategorie: taglia grande, media, piccola e cuccioli. Hanno gareggiato insieme cani di razza e 'professionisti' delle sfilate, ma anche simpatici e disubbidienti cuccioli meticci. E' stata una bella giornata di socialità sia per i proprietari dei cani, ma anche per i loro amici a 4 zampe che sono stati coccolati ed applauditi dal pubblico per l'intero pomeriggio. A giudicarli una giuria di veterinari composta da Roberta Tedesco, Daniela Di Giorgio, Mariagrazia Bonaventura, Giuseppe Bruno, Giuseppe Rotondo.

Da due anni la Giornata del cane ha un momento importante: il premio letterario in memoria del 'Dottor Sorriso' il veterinario Sergio Tedesco. Un mese prima della manifestazione l'Oasi Rifugio Onlus pubblica un bando di gara per ricevere racconti che narrano storie di cani. Il concorso 2023 è stato vinto da Antonella Monte che nel suo racconto ha ripreso la storia di Giulietta, un cane rimasto per anni davanti al pronto soccorso di Crotone in attesa che uscisse il suo padrone che, invece, purtroppo era deceduto. Un racconto che ribadisce l'intenso ed indistruttibile legame che i cani hanno con i loro amici umani.