Grande successo per l'Amaro Milone che vince due medaglie a Bruxelles

CROTONE - L'Amaro Milone è stato premiato con la medaglia d'oro al concorso internazionale Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles e il Milone Nero è stato insignito della medaglia d'argento nella stessa competizione.

Con due concorsi fatti e due concorsi vinti l'Amaro Milone è diventato uno degli amari calabresi più premiato a livello internazionale. "Questi premi confermano la qualità della produzione made in Calabria, quella genuina, sana che si fa notare - si legge in una nota - e si impone sul tetto del mondo, per qualità competenza e innovazione, oltre al recupero della sua memoria storica". Il liquorificio Lacinio di Crotone è guidato dai due giovani calabresi, Michele Sotero e Davide Milone e si conferma una unità produttiva artigianale di qualità per l'intero panorama calabrese proiettandosi con determinazione a livello nazionale e internazionale.