Isola Capo Rizzuto, calo forniture idriche dal Consorzio bonifica: il sindaco chiede aiuto

Secondo una nota del Comune, il personale di Congesi, che gestisce il servizio idrico ad Isola Capo Rizzuto, riferisce che la situazione è critica e anche nei prossimi giorni ci saranno difficoltà enormi, nonostante i tecnici del consorzio di bonifica abbiano comunicato che la fornitura dovrebbe essere ripristinata entro stasera a seguito della sistemazione di una perdita sulla linea "Diretta".

“Quanto sta avvenendo appare sconcertante – afferma il sindaco Maria Grazia Vittimberga - anche in previsione del periodo Novembre 2023 - Gennaio 2024 quando il lago di Sant'Anna sarà in ristrutturazione. Gli incontri tenutisi presso la cittadella regionale, alla presenza del Commissario Borrello e dei dirigenti Regionali – afferma ancora il primo cittadino - non ci hanno fornito garanzie sufficienti, pur concordando con la necessarietà dei lavori di manutenzione. Abbiamo già manifestato la nostra forte preoccupazione per i disagi ed i pericoli per l'igiene e la salute pubblica che potrebbero derivarne, pertanto chiediamo che siano presi provvedimenti urgenti, c’è una cittadina di 18 mila abitanti che attende risposte. In caso contrario - conclude la Vittimberga- saremo costretti a rivolgerci alle autorità competenti per garantire un servizio essenziale alle famiglie. Chiederemo direttamente alla prefettura e alla procura della Repubblica, attraverso denuce per interruzione di pubblico servizio, di prendere provvedimenti immediati. L’acqua è un bene primario”