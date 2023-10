Isola, pomeriggio movimentato, giovane in escandescenze arrestato dai Carabinieri

L'episodio risale a domenica pomeriggio. Sul posto sono sopraggiunti tempestivamente, in supporto e rinforzo, gli uomini della Radiomobile di Crotone, insieme ad altri militari della Tenenza, per mettere in sicurezza l’area ed evitare il coinvolgimento di altri cittadini, cercando di avviare un dialogo per riportare il giovane, successivamente risultato essere residente nelle Marche, a più miti consigli.