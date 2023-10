Pallanuoto serie A2, varati i calendari: per l'Auditore esordio a Roma. Arcuri: "Il nostro roster all'altezza"

Sono stati pubblicati i calendari ufficiali del campionato di Serie A2 di pallanuoto. La Rari Nantes Auditore Crotone sarà impegnata nel girone Sud insieme ad altre 11 squadre.

Esordio in trasferta per la squadra di mister Arcuri, che andrà a far visita all’Olympic Roma il 4 novembre, mentre la prima gara casalinga sarà sempre contro una compagine capitolina, la Lazio Nuoto.

“Man mano che l’esordio si avvicina – commenta il presidente, Vincenzo Arcuri – l’emozione cresce ogni giorno di più. A maggior ragione dopo che la Federazione ha reso pubblico il calendario. Siamo consapevoli che sarà davvero un campionato complicato, sotto tutti i punti di vista. Avremo i gradi della neopromossa e semi debuttante per l’intero campionato e dovremo fare sforzi enormi per poter rendere il confronto con società molto più blasonate della nostra quanto meno pari all’inizio di ogni partita: da lì in poi sono certo che sapremo farci valere. Siamo sicuri di aver costruito un organico di tutto rispetto".