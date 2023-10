Attività Capocolonna, Eni a Voce: sono controlli di routine sui pozzi

CROTONE - Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, raccogliendo i dubbi di molti cittadini ha chiamato i vertici di Eni per avere informazioni riguardo la presenza di alcuni mezzi della multinazionale sul promontorio di Capocolonna per attività su uno dei pozzi di estrazione del metano. "Ho sentito i referenti di Eni - ha scritto il sindaco on una nota stampa - in relazione alle attività in corso a Capo Colonna e mi è stato comunicato che si tratta di controlli di routine sul Cluster Linda (Pozzo Linda 1 e Linda 4). Controlli relativi alla sicurezza delle apparecchiature". Si tratta di due pozzi direzionali per l'estrazione di metano che, scavati da Eni sulla terraferma, allungano i tentacoli in mare per succhiare gas metano dalle viscere della terra.

Riguardo ai timori che le attività possano incidere sul patrimonio archeologico dell'area, Voce fa sapere che "queste attività erano state tra l’altro comunicate al Polo Museale della Calabria, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Crotone e Catanzaro e al Polo Museale della Calabria c/o il Museo Archeologico di Capo Colonna, rientranti nelle normali attività di controllo da parte della società".