Settimana della protezione civile, aperte al pubblico caserme vigili del fuoco nel crotonese

CROTONE - Le sedi dei vigili del fuoco della provincia di Crotone saranno aperte al pubblico nella giornata del 13 ottobre in occasione della settimana della protezione civile. Lo ha comunicato il comandante provinciale, Roberto Fasano, accogliendo l'invito del Capo dipartimento, il prefetto Laura lega. Nella mattina del 13 ottobre le sedi operative di Crotone, Cirò Marina e Petilia Policastro saranno visitabili dai cittadini ai quali verrà spiegata l'attività dei vigili del fuoco in caso di calamità e soccorsi, ma anche le procedure per prevenire i rischi. L'iniziativa si inquadra nelle attività svolte dalla Prefettura di Crotone per celebrare la settimana della Protezione civile e la giornata internazionale della riduzione del rischio naturale con la quale si vuole sensibilizzare i cittadini sui temi delal sicurezza, della necessità di un approccio consapevole alle attività antropiche ed all'uso del territorio che tenga conto anche dei cambiamenti climatici.