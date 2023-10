Angelo Gallo ed il suo Zampalesta nel progetto teatrale della Libera università Alcatraz

L'attore crotonese Angelo Gallo-Teatro Burattini e Figure ed il suo Zampalesta sbarcano venerdì 13 ottobre presso la Libera Università di Alcatraz a Perugia per un grande ed ambizioso progetto con la collaborazione di tre importanti realtà della cultura italiana e internazionale: Fondazione Dario Fo e Franca Rame, Fondazione Barba Varley ed il Teatro Nucleo di Ferrara. L'attore crotonese parteciperà allo Spettacolo φυγάς figàs pieni di grazia - Teatro Proskenion - Raccontare la storia di un personaggio, una tradizione, con il linguaggio di canto, musica, maschere e figura.

Gallo porterà sul palco Zampalesta “u cane tempesta” condannato a morte dal Re perché come un paladino, ha difeso poveri e reietti dalle sue ingiuste leggi. Alla sua condanna nessuno, compreso il popolo si ribellerà. Siamo in Calabria ed è la festa della Madonna Greca quando coloro che furono aiutati da Zampalesta ritornano dopo anni per ritrovare tracce di quel cane che li salvò dalle ingiustizie e che non seppero difendere. La sosta in un qui e ora, si dilata, perché attraversando se stessi, in quel luogo e in un giorno di festa, costringerà ognuno di loro a rintracciare la propria presenza tra eredità nascoste e drammaturgia in vita: a raccontarsi con un personaggio, una tradizione, con il linguaggio di canto, musica, maschere e figura. Nascere al sud e dialogare con altre latitudini per rimettersi in viaggio, ma questa volta insieme.La regia dello spettadolo è di Vincenzo Mercurio con Nando Brusco, Manuela Cricelli, Angelo Gallo, Fabio Macagnino, Vincenzo Mercurio, Nino Racco