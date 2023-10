Progetto di educazione ambientale del Parco della Sila per le scuole dei comuni cosentini

Prende il via il progetto del Parco Nazionale della Sila “A Scuola nel Parco: scopri, ama e proteggi il tuo territorio” che intende promuovere l’educazione ambientale nelle scuole primarie (classi prime, seconde e terze) dei Comuni ricadenti nella Riserva Area MaB "Sila" UNESCO, ricompresi nell'area APTR 12 della ‘Sila e Presila cosentina’ (Acri-Aprigliano-Bocchigliero-Campana-Celico-Longobucco-Pedace-Petrafitta-San Giovanni in Fiore-Serra Pedace- Spezzano Sila-Spezzano Piccolo).

Il progetto nasce da una convenzione tra il Parco della Sila e la Regione Calabria ed è stato finanziato nell’ambito del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 per la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. La mission dell’Ente è quella di sensibilizzare i più piccoli verso le problematiche legate alla tutela dell'ambiente, facendogli comprendere gli effetti delle attività umane sull'ambiente naturale e le possibili misure di protezione dello stesso per farli diventare cittadini consapevoli. Le aree tematiche Tra gli obiettivi del progetto, quello di far conoscere il paesaggio calabrese ed in particolare del Parco Nazionale della Sila attraverso tre aree tematiche ‘Biodiversità e natura, ‘Educare al paesaggio – Sila storytelling’, ‘Rifiuti e Raccolta differenziata’. ‘Biodiversità e natura’: intende potenziare la conoscenza della biodiversità nell'area protetta, fornendo alle scuole strumenti per l'identificazione di piante, animali ed ecosistema. L'uscita sul campo rappresenterà uno degli aspetti fondamentali per far conoscere l'habitat e le specie presenti. ‘Rifiuti e raccolta differenziata’: intende sviluppare un approccio plastic-free alla vita quotidiana attraverso la sensibilizzazione sul riutilizzo dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, acquisendo le principali tecniche di riciclaggio a seconda del materiale da sperimentare in maniera personale e con diverse tecniche di riuso creativo. ‘Educare al paesaggio - Sila storytelling’: lo storytelling racconterà i luoghi. Sarà un contenitore virtuale in cui, tutte le scolaresche condivideranno le loro esperienze trasformandole in racconti. I piccoli alunni saranno i veri social reporter del progetto e, anche attraverso loro foto, faranno conoscere il territorio silano. Alla fine del progetto sarà prodotto un editoriale redatto dai bambini per condividere le esperienze della gita in Sila.

Gli Istituti scolastici interessati ad avere maggiori informazioni e a partecipare al progetto sono invitati ad inviare richiesta di adesione all’iniziativa entro il 14/10/2023 ad entrambi i seguenti indirizzi: parcosila@pec.it e eventi@parcosila.it