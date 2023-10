Incidente sulla 106 tra auto e furgone carico di bombole di gas medicinale (Video)

Per questo sul posto il comando provinciale di vigili del fuoco ha inviato oltre alla squadra ordinaria anche unità del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) che ha provveduto a mettere in sicurezza il carico del mezzo. I conducenti di entrambi i mezzi sono stati trasportati dalle ambulanze del Suem 118 al pronto soccorso: uno di loro era in codice rosso. Le squadre dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei mezzi visto la fuoriuscita del liquido altamente infiammabile, e della zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso e per accertare la dinamica e le cause dello scontro anche polizia e carabinieri.