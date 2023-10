Roccabernarda, torna il concorso letterario per giovani scrittori 'Vittoria Bonofiglio'

ROCCABERNARDA - Dopo l’ottimo successo riscontrato lo scorso anno, ritorna il Concorso Letterario per giovani scrittori “Vittoria Bonofiglio”. Il concorso aperto a tutti i giovani in età compresa tra i 13 ed i 18 anni, ha come scadenza il prossimo 31 gennaio 2024 ed anche per questa II Edizione sarà suddiviso in due categorie: poesia e narrativa. Con questo concorso, l’associazione culturale Guitti Senza Carrozzone vuole stimolare l’amore per la scrittura e al contempo raccogliere testimonianze che raccontano le mille sfumature ed interpretazioni del tema: libertà. Le opere in concorso saranno esaminate e valutate da una giuria composta da alcuni membri dell’associazione culturale Guitti Senza Carrozzone e da esperti del settore, tra cui professori di letteratura ed autori di pubblicazioni di rilievo culturale. Il Concorso prevede un solo vincitore per la migliore poesia e un solo vincitore per il migliore racconto. Ciascuno dei due autori, riceveranno una targa realizzata dalla Gioielleria Bonofiglio di Roccabernarda, un quadro sul tema: La Libertà, dipinto dalla talentuosa artista calabrese Dorotea Li Causi, e un buono di 100 euro da spendere in una libreria online. Inoltre, la poesia e il racconto vincitori (o un estratto di essi) saranno letti da uno speciale ospite a sorpresa durante l’anteprima della manifestazione Concerto Teatrale del Primo Maggio (V Edizione).

I vincitori saranno premiati durante l'evento di premiazione che si terrà il 31 marzo 2024. Durante la serata, le opere vincitrici saranno lette da una figura di spicco nel mondo del teatro e dello spettacolo. Qualora i vincitori non potranno essere presenti all'evento, si procederà ad una premiazione online. Bando e regolamento sono consultabili sulla pagina Facebook di Guitti Senza Carrozzone o scrivere alla e-mail: guitticoncorsoletterariojunior@gmail.com.