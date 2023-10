Atletica, domenica 15 ottobre arriva la ‘Pyth@goRun’: una corsa che mescola sport, storia e cultura

Sport, cultura e sociale che si mescolano in un connubio meraviglioso, mettendo insieme decine di associazioni e istituzioni che si sono spese per l’interesse collettivo di una gara destinata a diventare un punto di riferimento stagionale. La portata è infatti regionale, visto che la corsa è riservata ai tesserati Fidal, RunCurd ed Enti di promozione sportiva. Il tracciato si snoderà lungo il famoso tracciato triangolare di 2,5 Km che da piazza Pitagora condurrà i corridori in via Mario Nicoletta per poi svoltare all’incrocio di via Di Vittorio, poi verso Piazza Caputi, via Giovanni Paolo II e ritorno in piazza Pitagora. Gli agonisti lo percorreranno 4 volte per 10 Km complessivi, alla fine dei quali saranno premiati i vincitori delle classifiche maschili e femminili. Sono oltre 120 i podisti della Calabria che hanno aderito all’iniziativa e che saranno presenti alla gara, a testimonianza dell’apprezzamento dell’evento. Al via, tra i volti più attesi, anche Ayoub Idam, tornato ad indossare scarpette e divisa dopo quasi due anni 'sabbatici'.