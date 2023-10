Capodanno Rai, Voce conferma: ad oggi è Crotone la città prescelta

CROTONE - Non è ancora ufficiale, ma è ormai certo che il Capodanno Rai 2024 si svolgerà a Crotone. Lo ha detto il sindaco Vincenzo Voce reduce da un incontro con il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, organizzato proprio per fare il punto sulla possibilità delal città di ospitare 'L'Anno che verrà' la trasmissione con la quale Rai Uno festeggia dalle piazza italiane il capodanno.

"Non è ufficiale - ha detto Voce - ma c'è la convergenza della struttura Rai e del presidente Occhiuto che ha confermato la sua intenzione. Ad oggi Crotone è la città prescelta. Sono stati svolti diversi sopralluoghi da una delegazione della Rai (pare in nove location, ndr) ma per noi la sede migliore resta Piazza Pitagora e nell'incontro con Occhiuto, ho dato la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a fare tutto possibile per ospitare l'evento che riteniamo sia fondamentale per la città, un'occasione che non possiamo lasciarci sfuggire". Voce si è lasciato scappare qualche indiscrezione sulla eventuale ubicazione del palco che, se sarà scelta Piazza Pitagora, dovrebbe essere sistemato in fondo a viale Regina Margherita. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per valutare il luogo. Il sindaco ha spiegato che il Comune si farà carico di piccoli interventi per la sistemazione delle aree (si parla di dover modificare le aiuole di piazza Pitagora) che dovrebbero essere preparatori ad una generale rivisitazione della zona prevista dal Comune.