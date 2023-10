Turismo, presentato il brand 'Visit Crotone' ispirato a Pitagora

CROTONE - L'ispirazione è quella del teorema di Pitagora dove ognuno dei quadrati costruiti su ipotenusa e cateti rappresenta, con un colore diverso una delle peculiarità del territorio di Crotone. E' questo il logo del brand 'Visit Crotone' che da venerdì 13 rappresenterà la città di Crotone in ogni ambito: sarà stampato su cartelloni, brochure, bandiere, stand. Il brand 'Visit Crotone' è stato presentato nella sala consiliare alla presenza del sindaco Vincenzo Voce, del vicesindaco Sandro Cretella e dell’assessore al Turismo Maria Bruni. Il logo è stato realizzato da Officina Kreativa srl ed è composto da un albero pitagorico stilizzato, con quattro quadrati sovrapposti di diversi colori che rappresentano le diverse sfaccettature del turismo che il territorio crotonese può offrire. Il blu della scritta Crotone è il mare, il giallo la storia, il rosso lo sport ed il verde la natura e l'enogastronomia.

Il progetto 'Visit Crotone' rientra tar quelli finanziati sia con i fondi del'accordo Eni che con i 610 mila euro del risarcimento ministeriale per i mancati introiti dalle crociere nel periodo covid. “L’identità – ha spiegato Cretella - non si ferma al logo ma sono stati progettati una serie di elementi promozionali e informativi che incarnano l’essenza di Crotone, garantendo coerenza e riconoscibilità come gazebo e pop-up display, ideali per eventi e fiere o bandiere fino a brochure informative in tre lingue. Ogni elemento è stato pensato per massimizzare l’impatto visivo e fornire informazioni immergendo i visitatori nel cuore della città”. Sono stati anche individuati i percorsi turistici che, naturalmente, ha specificato l'assessore Maria Bruni, “avranno possibilità di espansione successiva, principalmente nella zona del centro storico cittadino punto di riferimento per il turismo crocieristico”. Un percorso che comprende palazzi nobiliari, chiese e naturalmente il Castello – Fortezza Carlo V. È stata effettuata anche una mappatura dei percorsi tematici evidenziando anche quei punti nevralgici che necessitano di miglioramenti per garantire la piena fruibilità anche alle persone con disabilità motoria. Ci sarà anche un sito internet che è pronto, ma sarà messo on line solo quando verranno affinati i contenuti. Per Visit Crotone sono state coinvolte associazioni ed operatori di settore. Il sindaco Voce, ringraziando gli assessori ha sottolineato: “Questo brand rappresenterà la città di Crotone in tutte le iniziative. Abbiamo avviato un lavoro di riqualificazione e rigenerazione sotto tutti aspetti”.