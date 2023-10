Toponomastica, non passa la deroga al limite dei dieci anni per intitolare una via a Berlusconi

Non è passata al Comune di Vibo Valentia la proposta di intitolare una via a Silvio Berlusconi.

L'iniziativa, promossa da un consigliere di Forza Italia, Lorenzo Lombardo, non è stata approvata per la posizione di dissenso di una consigliera dello stesso partito, Angela Ierfone, il cui voto contrario ha determinato, in seno alla commissione Urbanistica, una situazione di parità. La proposta deve essere di conseguenza riavanzata. Lo riporta il Quotidiano del Sud.