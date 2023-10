Gestione pratiche edilizie, Greco: obiettivo raggiunto; ordini professionali: archivio carente

"Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo" ha detto l'assessore all'urbanistica del Comune di Crotone, Giovanni Greco, nel corso di un incontro con i rappresentanti degli ordini professionali sulla gestione delle pratiche edilizie. Dal primo marzo 2023 ad oggi, un mese dopo il suo insediamento nella giunta Voce, su 697 pratiche presentate, 485 sono state sottoposte a campione e lavorate, 144 archiviate con esito positivo e 46 archiviate con esito negativo.

I dati, dai quali traspare il buon funzionamento dell'ufficio, sono stati illustrati dalla dirigente del settore 4, Clara Caroli, alla presenza di Rosario Biafora De Simone dell'Ordine dei geologici, Antonio Grilletta e Domenico Blandino per l'Ordine degli ingegneri, Francesco Livadoti e Francesco Raffaele dell'Ordine degli architetti. Inoltre, il responsabile del servizio Manlio Caiazza.

L'obiettivo è stato "raggiunto grazie all'incremento del personale e attraverso l'introduzione del sistema del controllo formale preventivo e del controllo di merito a campione", ha spiegato l'assessore. Soddisfatti i rappresentanti degli ordini professionali, pur rimarcando "la necessità di ulteriori interventi tesi soprattutto alla consultazione delle pratiche archiviate non solo in tempi remoti, ma anche in tempi più recenti".