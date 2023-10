La delusione di Zauli: "Commessi errori imperdonabili, non sono contento di questo rendimento"

Ci risiamo. Una nuova sbandata che riporta tutto a picco e cancella i lievi progressi espressi contro il Picerno. La quarta sconfitta in otto giornate, l’ennesimo scivolone da esportazione che riporta a galle le imperfezioni che stanno caratterizzando la prima parte della stagione. Che per il momento colloca in una posizione anonima e senza spunti rassicuranti. Anche lo stesso Lamberto Zauli, che rimane sul banco degli imputati e sotto osservazione, ha incassato il ko tra l’incredulo e il fatalista. Un pugno nello stomaco per chi invece aveva ben altre aspettative, tradite da una nuova esposizione infarcita di errori sparsi.

Il tecnico rossoblù non cerca alibi, ammettendo le lacune da matita rossa di questo lungo scorcio di stagione, che si sta prolungando oltre il dovuto: “Non sono abituato a cercare scuse e nel calco chi vince ha spesso ragione. Abbiamo commesso degli errori imperdonabili sulle due reti. Purtroppo continuiamo ad andare in difficoltà quando la palla si alza, e questo ha compromesso una partita nella quale il Taranto ha fatto poco per ottenere i due gol. Noi avevamo colpito il legno e creato un’altra premessa importante. Il risultato è però negativo e naturalmente siamo scontenti di questo verdetto. Siamo andati in difficoltà con le loro verticalizzazioni, rifacendo quegli errori quando la palla si alza. E bisogna trovare un rimedio a questo perché compromettiamo i risultati per errori di questo genere, ed è un peccato. Concediamo la possibilità di farci gol con troppa facilità”.

Otto partite, dieci punti e quattro sconfitte già sul groppone. Un bilancio che evidentemente non può soddisfare l’allenatore: “Naturalmente non sono contento di questa andatura. Premetto che il campionato è difficile ed equilibrato, ma occorre altro per alzare il livello. Invece continuiamo a commettere errori evidenti. E siccome siamo una squadra che deve stare in una posizione importante per i playoff, non può accettare questo rendimento”.

Il tecnico fa da scudo alla squadra e si assume le responsabilità, consapevole che tutti si è in discussione: "Sereni non si è mai, la società naturalmente ti chiede risultati e prestazioni. Io sono il primo che si fa autocritica e si pone davanti le problematiche della squadra. Ma in questo non credo sia un problema di compattezza, ma dei soliti episodi che ci stanno costando cari. E che stanno persistendo da più partite. Se le due reti di oggi fossero state un episodio le avrei accolte più serenamente, ma sono difetti che si presentano con troppa frequenze. E bisogna assolutamente trovare la falda e metterci una pezza".