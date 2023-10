Serie C, ennesimo passo falso: il Crotone perde a Taranto: 4° ko in otto giornate

Altro che decollo. Il Crotone continua nel suo sconcertante percorso di cadute e discontinuità che si aggiorna della quarta sconfitta in otto giornate. Numeri impietosi, che confermano il disagio di una squadra che non riesce a trovare equilibrio e continuità, aggiungendo altri preoccupanti interrogativi. L’ultimo della serie arriva d Taranto, nella sfida giocata a porte chiuse che avrebbe dovuto fungere da rilancio definitivo ed invece ha visto il Crotone soccombere.

Non è servita la rete nel finale di Tumminello a sovvertire il verdetto di un match compromesso nel corso della prima frazione, quando il Taranto ha affondato due volte con Kanoute e Ciani approfittando delle consuete amnesie della fase difensiva. Scuotendo una fase apatica della partita, scossa soltanto dall’incrocio colpito in apertura di Tribuzzi e poco altro. Pagando invece le due disattenzioni che sono costate il duplice vantaggio dei tarantini.

Le scelte di Zauli non hanno premiato, ma soprattutto l’atteggiamento e la personalità che continua a difettare. Scarso ritmo, scarsa autorevolezza e scarsa tenuta mentale di una squadra che dopo otto giornate non ha ancora compreso appieno la propria identità.

La strada continua ad essere pericolosamente in salita, e le riflessioni societarie continuano ad essere sempre più profonde.

TARANTO: Vannucchi; Riggio, Antonini, De Santis; Mastromonaco, Romano (38’st Papaserio), Calvano, Zonta (38’st Capone), Panico (24’st Ferrara); Kanoutè (24’st Bifulco), Cianci (31’st Fiorani). A disp.: Loliva, Di Serio, Enrici, Kondaj, Heinz, Hisay, Mastromarco. All. Capuano

CROTONE: Dini; Leo (38’st Bove), Loiacono, Gigliotti (1’st Giannotti), Giron; Petriccione, Vitale; Tribuzzi, D’Errico (17’pt Rojas, 25’st Cantisani), D’Ursi (1’st Tumminello); Gomez. A disp.: D’Alterio, Lucano, Spaltro, Crialese, Vinicius, Felippe, Pannitteri, Vuthaj, Cantisani, Bruzzaniti, Jurcec. All. Zauli

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia

MARCATORI: 33’pt Kanoute (T), 42’pt Cianci (T), 36’st Tumminello (C)

AMMONITI: D’Ursi (C), Tribuzzi (C), Calvano (T), De Santis (T), Loiacono (C), Capone (T)