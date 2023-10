Crotone, esonerato l'allenatore Lamberto Zauli

CROTONE - Lamberto Zauli non è più l'allenatore del Crotone. Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata domenica 15 ottobre a Taranto, la quarta in otto gare, lunedì mattina la società ha esonerato il tecnico. Zauli era arrivato alla guida del Crotone nel febbraio scorso al posto di Franco Lerda. Aveva chiuso il campionato 2022-2023 al secondo posto ma poi il Crotone era stato eliminato ai play off dal Foggia. Nonostante il risultato negativo, ma soprattutto evidenti limiti nel dare un gioco alla squadra Zauli era stato riconfermato alla guida del Crotone anche per la stagione in corso. Anche stavolta, però, il tecnico non aveva convinto. La società non ha ancora comunicato chi lo sostituirà in panchina. Una scelta che deve essere immediata in considerazione che sabato prossimo il Crotone incontrerà allo stadio Ezio Scida il Foggia.