Domiciliari per l'ex prorettore della Link Campus, da poco era stato nominato al vertice Arpacal

Il neo commissario straordinario di Arpacal (non ancora entrato in servizio) è stato raggiunto oggi da una misura cautelare a seguito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Roma portata avanti dalla Guardia di finanza della capitale.

Carlo Maria Medaglia è accusato insieme ad altri a vario titolo di indebita compensazione, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti ai danni dell’erario.

La Regione si è affrettata a precisare che Medaglia "non ha ancora lavorato un solo giorno in Arpacal. Il decreto del presidente della Giunta regionale, indispensabile per ratificare la sua nomina, infatti, non è stato ancora firmato dal governatore Roberto Occhiuto".