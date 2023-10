Crotone, clamoroso dietrofront: Zauli resta, il club accoglie la richiesta dei calciatori (video)

Lamberto Zauli esonerato. Anzi no. Resta. Una marcia indietro imprevedibile e sorprendente, che lascia tutto invariato dopo una mattinata febbrile. In primis la scelta del club che aveva deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore dopo il disastro di Taranto, ma che dopo ha ceduto alle richieste dei giocatori che hanno chiesto al club di non esonerare Zauli, ritenendosi loro responsabili di questa andatura deludente.

La Società ha accolto la richiesta dei suoi calciatori, che si sono immediatamente schierati a sostegno dell’allenatore, facendo un passo indietro rispetto all’esonero e confermando il tecnico sulla panchina pitagorica. Tutti i componenti della rosa hanno assistito alla conferenza stampa: per la società presente il Dg Raffaele Vrenna. I giocatori si sono assunti la responsabilità e hanno promesso un impegno ancora più massiccio per risollevarsi. La società ora si attende i fatti, dopo tante parole e volontà.

L'ARTICOLO COMPLETO SU IL CROTONESE IN EDICOLA DOMANI, MARTEDì 17 OTTOBRE