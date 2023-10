Museo Pitagora, omaggio a Rosario Livatino, il magistrato ucciso dalla mafia e beatificato dalla Chiesa

CROTONE - Dal 20 al 31 ottobre saranno in mostra le opere di Guido Facciolo, Matteo Filippi, Roberta Masotto, Salvatore Taormina, Carlo Torti, Carlo Tremolada, Paolo Tosoni per rendere omaggio alla splendida figura di Rosario Livatino, magistrato siciliano che ha operato per tutta la sua carriera nell’agrigentino e che è stato ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato il 9 maggio 2021. L'organizzazione della mostra è a cura di Libera Associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino, Centro Culturale Il Sentiero e prevede un percorso diviso in cinque sezioni con testi, video, immagini ed un audio rievocativo.