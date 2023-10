Crotone, modifiche alla viabilità cittadina sul lungomare e piazzale stazione ferroviaria

Con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 20 e 21 ottobre e dalle ore 10.00 alle ore 24.00 del giorno 22 ottobre.

E' stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nel medesimo giorno e nel medesimo orario, consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d'Italia esclusivamente ai residenti e all'utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.

Inoltre al fine di consentire il rifacimento della segnaletica orizzontale nel piazzale della Stazione, oggetto di lavori nell'ambito della programmazione della riqualificazione delle strade cittadine, è stato disposto di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta per il giorno 23 ottobre 2023 dalle ore 07.00 alle ore 17.00 su tutto il piazzale della stazione ferroviaria.