Dimensionamento scolastico, di bozza in bozza ma il Polo Isola-Nautico non si tocca

La bozza discussa lunedì era già stata vagliata dalla Regione che aveva invitato il presidente della Provincia Sergio Ferrari a rivederla, soprattutto riguardo gli istituti omnicomprensivi. Questi ultimi sono destinati ad essere eliminati e non potranno comunque avere un numero di alunni inferiore a 600. Pertanto, il problema non riguarderà Strongoli e Santa Severina ma Cirò, il cui omnicomprensivo, sottodimensionato, era stato consolidato con la scuola di Crucoli, operazione che ora non è più possibile portare a termine. “Proveremo a mantenere l’omnicomprensivo di Cirò con la motivazione di paese a rischio spopolamento e la tutela dell’istruzione nelle aree interne” si è impegnato Ferrari.