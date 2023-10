Nascita al Cara, chiama la bimba come la psicologa che l'ha aiutata dopo lo sbarco

CROTONE - Ha ascoltato tante storie drammatiche. Storie di migranti torturati, di donne violentate, di giovani che hanno visto morire i genitori, di superstiti di naufragi. Ha cercato di aiutarli a superare le difficoltà e probabilmente sentendo queste storie si è anche commossa. Un lavoro difficile, che spesso si porta anche a casa immedesimandosi in quelle vicende tragiche. Poi, un giorno capita che quell'opera di ascolto di atrocità venga, in qualche modo, ripagata da un regalo inatteso giunto da una coppia di giovani rifugiati.

Trasferimento da Lampedusa

Lavinia Tuccimei è la psicologa della Croce rossa italiana nel centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto e mai avrebbe pensato di emozionarsi come è accaduto il 4 ottobre scorso. Nei mesi precedenti, Lavinia ha seguito Sophia, una donna nigeriana di 20 anni, giunta al Cara da Lampedusa dove era sbarcata nel mese di luglio scorso. La ragazza si era imbarcata dalla Tunisia affrontando il mare nonostante fosse al settimo mese di gravidanza. Con lei ci sarebbe dovuto essere il marito che, invece, i trafficanti di uomini avevano deciso di far partire dopo. Sophia viene trasferita da Lampedusa a Crotone l'11 luglio. Le sue condizioni psicologiche non sono buone. La donna ha affrontato un viaggio difficile ed una permanenza a Lampedusa che, per quanto breve, è stata comunque dura da affrontare. Soprattutto le manca il marito Vincent che dalla Tunisia riesce a partire solo a fine luglio. Sophia si fida subito di Lavinia ed informa la psicologa che il suo compagno, un ragazzo di 24 anni, doveva arrivare a Lampedusa. La dottoressa Tuccimei, attraverso la Croce rossa italiana, riesce ad informare i colleghi dell'isola delle Pelagie dell'arrivo di Vincent con l'intento di farlo trasferire al più presto al Cara di Isola Capo Rizzuto per permetterne il ricongiungimento con la moglie.

Ricongiungimento record

Invece, per motivi a noi ignoti, l'uomo finisce in un centro di accoglienza di Avellino. Lavinia, con il direttore del Cara di Isola Capo Rizzuto, Ignazio Mangione, e la prefettura di Crotone, si mettono al lavoro e riescono, in tempi da record, il 6 agosto, a far riabbracciare i due ragazzi. Lavinia Tuccimei, nel mentre segue altre vicende degli ospiti del Cara, continua a stare accanto a Sophia per darle supporto nel portare avanti la gravidanza. Il 27 settembre Sophia, all'ospedale di Crotone, dà alla luce una splendida bambina: alla nascita pesa 3,4 kg. La piccola deve restare qualche giorno in osservazione. Lavinia resta accanto alla sua 'sorella adottiva', Sophia: l'aiuta a gestire la piccola, ad iniziare a fare la mamma. Poi il 4 ottobre i due neo genitori vanno a registrare la nascita all'anagrafe comunale di Crotone. E qui arriva l'emozionante sorpresa: la bambina viene chiamata Benedetta Lavinia.