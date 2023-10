Provincia, revocati in autotutela i bandi per l'area marina protetta Capo Rizzuto

899, 900, 901. Sono i numeri dei provvedimenti con i quali la Provincia di Crotone ha revocato stamane in autotutela i bandi di concorso per la copertura di tre posti a tempo determinato a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla base della decisione, la confusione nei codici alfanumerici assegnati a ciascun candidato per garantirne l'anonimato.

I posti da coprire per quindici mesi, riguardavano l'area marina protetta Capo Rizzuto. Nello specifico: un istruttore direttivo amministrativo (categoria D, posizione economica D1), un istruttore direttivo addetto alla comunicazione (categoria D, posizione economica D1), un istruttore tecnico (categoria C, posizione economica C1).

La Provincia, scrive il dirigente del settore nonché responsabile del procedimento Arturo Crugliano Pantisano, procederà alla restituzione della tassa di concorso, pari ad euro 10,33, a ciascuno dei candidati che hanno fatto pervenire entro i termini previsti dal bando la domanda di partecipazione.