Violenza sessuale su minore, anziano condannato ad 8 anni da gup Crotone

CROTONE - Un uomo di 83 anni, P.A. di Crotone, è stato condannato ad otto anni di reclusione per violenza sessuale su una minore. La sentenza è stata emessa nel pomeriggio dal gup del Tribunale di Crotone, Elvezia Cordasco. La vicenda risale al luglio del 2021 quando l'uomo ha ricevuto in casa la nipote di 51 anni, con la figlia che all'epoca aveva 9 anni. La donna era andata a casa dei parenti per farsi riparare dal cugino un pc e per questo aveva lasciato la figlia da sola con lo zio anziano. Questi, secondo la denuncia presentata dalla donna, mentre guardava un film accanto alla bambina le aveva toccato le gambe ed il petto e si era strofinato su di lei. Nel corso del processo la pubblica accusa ha chiesto una condanna a tre anni di reclusione, richiesta richiesta alla quale non si sono associati gli avvocati Gaetano Mauro e Lorena Corasaniti che rappresentavano i genitori della piccola costituitisi parte civile, i quali hanno chiesto una pena più alta. Dopo la camera di consiglio il gup, Elvezia Cordasco, ha emesso la sentenza che condanna P.A. al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.