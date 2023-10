Cariati, l'associazione Karis omaggia la cultura calabrese al 74° Fellbacher Herbst Festumzug

CARIATI - L'associazione Karis presente al 74° Fellbacher Herbst Festumzug 2023 ha celebrato la ricchezza delle tradizioni culturali locali e internazionali, omaggiando la cultura italiana. Questa partecipazione speciale è stata resa possibile grazie all'invito del Presidente Franco Santoro e del Centro Italiano Fellbach. "Il viaggio dell'associazione Karis in Germania è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Cariati - si legge in una nota - un gesto che ha permesso loro di portare in Europa un pezzo di autentica cultura italiana. Durante la loro visita, l'associazione ha avuto l'onore di incontrare la Sindaca di Fellbach, Katja Gabriele Zull, e le ha presentato un regalo unico: un'opera d'arte in terracotta raffigurante il suggestivo centro storico di Cariati".

L'associazione Karis ha sfilato con grazia e maestosità indossando abiti storici che hanno estasiato i presenti che hanno additato le dame come “ Le principesse italiane”. La folla è stata affascinata e entusiasta di questa dimostrazione di cultura e tradizione in un contesto così vario e speciale. Poi durante la parata, i membri di Karis hanno portato su un piccolo carro allestito, alcuni dei migliori prodotti tipici di Cariati provenienti da aziende del territorio come l’azienda agricola Scarnato, il caseificio Parrilla, Calabro Liquori, Antico Forno Minò e azienda Agricola Forciniti. "L'Associazione Karis - prosegue la nota - desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento all'amministrazione comunale di Cariati e al presidente Franco Santoro per il loro prezioso sostegno in questa avventura unica, che ha permesso loro di condividere la ricchezza della cultura italiana e cariatese con il pubblico internazionale. Presenti inoltre come partner i presidenti delle associazioni Terraverde e Jonio Wild che da sempre fanno rete, sostengono e collaborano per ogni iniziativa ed evento proposti dall’associazione".