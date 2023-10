Crotone, i magistrati in scena all'Apollo con 'Racconti di vita e di passione'

CROTONE- Racconti di vita e di passione è l’evento promosso dall’associazione 'E’ Solidarieta' con il suo presidente Maurizio Principe, che vedrà calcare il palcoscenico del Teatro Apollo di Crotone tre magistrati del Tribunale cittadino: Emmanuele Agostini, Alessandra Angiuli e Lorenzo Lustri. Si andrà in scena con tre appuntamenti: il prossimo 20 ottobre con ‘Una pura formalità’ tratto dal film di Giuseppe Tornatore; il 15 dicembre con ‘L’uomo dal fiore in bocca’ di Luigi Pirandello e ‘Lo sportello’ di Jean Tardieu; ultimo appuntamento invece è per il nuovo anno, precisamente il 15 marzo, con ‘I cinesi’ di Michael Fraine e ‘Il caso di Alessandro e Maria’ di Giorgio Gaber. A coordinare gli attori è la regista Rosaria La Sala Agostini che da qualche mese abita nella nostra città. A presentare l’evento nella sala della Lega Navale, il 16 ottobre, sono proprio i magistrati insieme a tanti amici, avvocati e volti delle associazioni locali impegnati nel sociale.

A sostenere l’iniziativa è anche la Camera Penale e Camera Civile del tribunale di Crotone; l’Adgi sezione di Crotone, la Pro-loco Crotone, l’associazione Anteas, la commissione pari opportunità del Comune di Crotone e la Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi cistica rappresentata dalla crotonese Giulia Vrenna. “Sono emozionata e commossa – dichiara Alessandra Angiuli - perchè ho sentito una partecipazione corale a questa nostra iniziativa, anche se non è la prima che facciamo. Questa però per la prima volta coinvolge il territorio, noi giudici, gli avvocati che si sentono partecipi e ci sono anche le associazioni che operano sul territorio. Io sono a Crotone da otto anni – spiega il magistrato – e queste rappresentazioni sono diventate una vera scuola di teatro per me, nella quale ogni giorno faccio un passettino in avanti. Non vedo l’ora di vedervi tutti a teatro Apollo per il primo appuntamento di venerdì”. “Vorrei ringraziare tutti i presenti, Maurizio Principe e voi tutti che state acquistando i biglietti – dice Emmanuele Agostini – perché più saremo e più riusciremo a fare qualcosa di buono. Le tre opere che metteremo in scena sono una diversa dall’altra – precisa - la prima tratta dal film di Tornatore è intima, ha una sostanza esistenziale e filosofica perciò la sfida sarà ovviamente quella di renderlo godibile, appassionante perchè secondo me il teatro non è soltanto la risata, che serve e fa bene alla vita, ma è anche riflessione e sguardo dentro la nostra anima. Voglio inoltre ringraziare i miei genitori, mio padre che è in cielo e mia madre perchè mi hanno trasmesso questa passione. Mia madre è la registra ed ha una lunga esperienza in una compagnia amatoriale di Roma, e adesso mette al servizio la sua arte per questa nobile causa, come faremo anche noi”. Presente alla serata anche Salvatore Iannotta, presidente onorario della associazione 'E’ Solidarietà'.

Per questo anno, come di consueto, si è deciso di donare l’intero incasso ad iniziative solidali e nello specifico il ricavato della prima serata andrà al centro antidiabetico dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone; la seconda serata alla parrocchia di Fondo Gesù per riqualificare un’area antistante la stazione ferroviaria per le attività dei ragazzi mentre il ricavato della terza serata andrà a alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.