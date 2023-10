La Calabria si stringe intorno al porto di Gioia Tauro, chiesto il riesame della direttiva Ets

La Calabria ha risposto oltre ogni aspettativa. Questa mattina, martedì 17 ottobre, di fronte il gate dello scalo portuale di Gioia Tauro, si sono ritrovati diverse centinaia di manifestanti per protestare contro gli effetti della direttiva sulle emissioni di gas nell'atmosfera sul piano della logistica portuale europea, con grave danno per il porto calabrese. Ne dà notizia l’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.

La direttiva 2023/959 Emission Trading Scheme, "cui deve essere riconosciuto il merito di perseguire interessi nobili quali la tutela dell’ambiente, tuttavia preoccupa, e non poco, l’assetto della logistica europea con il rischio di un effetto distorsivo nel settore strategico dei trasporti marittimi" continua Agostinelli. "Le stesse istituzioni europee sono consapevoli del rischio di delocalizzazione degli hub di transhipment europei, tanto da aver previsto una norma specifica antievasione che, sebbene comprovi la fondatezza del rischio, non risolve assolutamente il problema, poiché mantiene un favor ai porti nord-africani in tema di rimborso delle emissioni prodotte".

A fine manifestazione, l’intero cluster marittimo, attraverso anche le parole del governatore Occhiuto, ha voluto inviare un chiaro messaggio alle istituzioni europee affinché si al riesame della direttiva "in modo da non penalizzare il porto di Gioia Tauro, oggi in piena espansione economica, e, di riflesso - conclude la nota dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio - da non affossare la Calabria ed il Mezzogiorno e così indebolire il Paese intero".