Atletica, grande successo di partecipazione per la prima edizione della Pyth@gorun e memorial 'Facino'

Il percorso, creato da Lorenzo Rocca appositamente a forma di triangolo rettangolo, ha accolto oltre 100 atleti, provenienti da tutta le Regione, e oltre 300 semplici cittadini che hanno approfittato della calda giornata di sole per trascorrere una mattinata all'aperto e rendere così omaggio a Santo Facino, consigliere comunale che ha sempre contribuito fattivamente alla crescita dello sport nella città.

La vittoria per gli uomini è andata a Danilo Ruggero crotonese doc che corre per la Società Circolo Minerva di Parma mentre per le donne la vittoria è andata ad Eugenia Strano della hobby Marathon Catanzaro ed entrambi hanno ricevuto le opere create appositamente dal Maestro Gaspare da Brescia.