Karate, Clara Nino torna a combattere dopo 19 anni ed è subito titolo italiano

Clara Nino, atleta della Martial Kroton Ryu, ha conquistato il titolo italiano di kumite nella categoria Master A (dai 36 ai 46 anni di età). L'atleta crotonese ha vinto la medaglia d'oro al Pala "Mazzola" di Taranto dove si sono svolti sia i Campionati Italiani Under 21 e Master di Karate Fijlkam, Fsn, riconosciuta dal Coni dal 13 al 15 ottobre.

La Scuola di Karate, ASD Martial Kroton Ryu, diretta dal maestro Francesco Bellino, è stata presente a questo grande evento con due atleti. Roberto Ruggiero (studente che frequenta il V anno presso il Liceo Scientifico Filolao di Crotone) ha gareggiato sabato 14 nella specialità Kumite (combattimento a contatto controllato) del Campionato Italiano, classe U21, kg 67, vincendo con determinazione due incontri delle eliminatorie, ma fermandosi al terzo incontro e raggiungendo l’11esimo posto della classifica finale.

Domenica d'oro per la scuola di karate di Francesco Bellino, invece quella del 15 ottobre quando si sono disputati i Campionati Italiani della classe Master A nel corso dei quali Clara Nino, seguita in gara proprio da Bellino, dopo aver disputato una finale al cardiopalma contro la brava atleta abruzzese Francesca Di Pasquale, si è aggiudicata l’incontro, con un punteggio di 4 a 3 ottenendo così il titolo di Campionessa Italiana Master A della categoria di peso fino 61kg. Per Clara Nino, ingegnere gestionale, lavora come consulente esperti rendicontazione e progetti presso enti pubblici e privati della Calabria, nonché docente in corsi di alta formazione presso l’UNICAL di Cosenza, si tratta di un ritorno sul tatami dopo 19 anni. Grande soddisfazione per l’atleta e il team crotonese, guidato dal maestro Francesco Bellino e coadiuvato dal tecnico Carlo Bellino: "Va evidenziato il valore della passione per questa disciplina sportiva espresso dalla karateka Clara Nino la quale, dopo circa 19 anni di pausa sportiva nonostante i suoi mille impegni lavorativi, ha sentito il bisogno di tornare a respirare l’aria del dojo e dell’attività agonistica. Infatti il Karate è una disciplina completa, può essere intesa come disciplina sportiva o molto di più. Proprio attraverso i valori morali promossi da questa arte marziale e all'aspetto psicofisico che accompagna il praticante in ogni fase della sua vita". Al termine della manifestazione, a Clara Nino ed all'atleta vibonese Viola Zangara (anche lei medaglia d’argento nel kumite Master A kg +61kg ), e i loro rispettivi tecnici, Francesco e Carlo Bellino e Luciano Dichiera, sono stati rivolti personalmente i complimenti dal presidente regionale Fijlkam, maestro Enzo Migliarese presente all’ evento.