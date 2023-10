(Foto) Ecco il progetto della nuova piscina Coni: sarà tutt'uno con il mare

CROTONE - Una piscina che sarà tutt'uno con il mare, aperta e visibile a tutti e che, nel rinnovamento totale, manterrà la sua iconicità per Crotone. Queste le caratteristiche principali del progetto di riqualificazione della piscina Coni sul lungomare di Crotone che è stato presentato nella sala consiliare alla presenza del sindaco, Vincenzo Voce, e dell'intera giunta comunale.

STRUTTURA TRASPARENTE

Il progetto redatto dallo Studio Settanta7 di Torino (che ha realizzato oltre duecento edifici in 10 anni in Italia e in Europa) si presenta come altamente innovativo dal punto di vista architettonico ma, anche grazie alla collaborazione con la Soprintendenza, pensato per essere calato perfettamente nel contesto paesaggistico. A presentarlo è stato l'architetto Domenico Esposito. Sarà una piscina chiusa, ma sempre visibile: la struttura principale, infatti, è in vetro e permette di osservare quello che accade nella piscina che sarà a sfioro a pochi metri sul livello del mare. Le vetrate che fanno da pareti trasparenti alla piscina, saranno comunque apribili nei periodi estivi in modo da farlo diventare un luogo di aggregazione. La struttura di circa 6 metri di altezza, è polifunzionale in quanto, oltre all'impianto pensato soprattutto per la pallanuoto (con una vasca da 33 metri) avrà anche un bar ed un museo ed una grande piazza verso il mare. Sarà realizzata naturalmente anche la parte relativa a spogliatoi e locali tecnici. Il progetto prevede l'utilizzo di materiali naturali come il legno ed il marmo ed sarà dotato di 149 pannelli fotovoltaici che permetteranno un produzione di energia annua pari a 81028,64 kWh. Di fatto sarà autonomo dal punto di vista energetico.

COSTO ZERO

Il progetto, ha evidenziato l'assessore Luca Bossi, è completamente a costo zero per le casse del Comune e per i cittadini, in quanto sia la progettazione che i lavori godono di finanziamenti statali. Nel 2020, infatti, due mesi dopo l'insediamento il Comune ottenne un finanziamento nell'ambito della misura Italy City Branding che ha permesso di finanziare con 320 mila euro la progettazione dell'intervento che mirava a eliminare il degrado rappresentato dalla pur storica piscina Coni e realizzare una nuova struttura sportiva più moderna e funzionale. La progettazione venne appaltata nel gennaio 2022 allo Studio Settanta7 di Torino e successivamente, nel giugno 2022, con il Cis Calabria il comune ha ottenuto un finanziamento di 6,2 milioni per realizzare l'opera.

BANDO APPALTO LAVORI

Nei giorni scorsi il progetto è stato validato e, come ha detto il sindaco Vincenzo Voce, entro due settimane sarà pubblicato il bando per l'appalto dei lavori che si spera possano essere avviati a gennaio. La conclusione dell'opera è prevista 450 giorni dopo la consegna dei lavori.