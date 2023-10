(FOTO) Scuola, Alfieri, sit-in di protesta, ma Ferrari rassicura: "il Codignola resta dov'è"

CROTONE - Durante il sit-in di stamattina organizzato dai genitori degli alunni dell’ic Vittorio Alfieri di Crotone è arrivata una buona notizia: la scuola non verrà smantellata, come da proposta di dimensionamento scolastico di qualche giorno fa. A dichiararlo è la dirigente dell’ic Alfieri Gisella Parise che, nella mattina del 18 ottobre, si è recata con le vice presidi Antonietta Crudo e Marika Giungato nelle stanze del presidente della Provincia Sergio Ferrari.

“E’ andata meglio di quanto prevedessi – spiega Parise - il presidente Ferrari è stato disponibile, ci ha ascoltato e gli ho esposto le mie ragioni in merito alla decisione di staccare il ‘Codignola’ dall’ic ‘Alfieri’ per essere poi accorpato all’’Alcmeone’, e dell’accorpamento dell’ic ‘Alfieri’ al plesso di Papanice. Riteniamo che non sia corretto staccare il plesso Codignola che ha comunque 400 alunni e riteniamo ancora più ingiusto accorpare l’Alfieri alla scuola di Papanice”. La logica di tale decisione, come ha precisato durante il colloquio il presidente Ferrari, permetterebbe l’istituzione di un unico istituto ancora più grande e numeroso. “Ma fortunatamente mi ha assicurato che non sarà più così – dice Parise – e che il Codignola resterà un plesso dell’Alfieri e che l’Alfieri, con un numero consistente di studenti, che arriva a 1000, avrà il suo presidio amministrativo a via Cutro chiamandosi istituto comprensivo Alfieri-Papanice”. “Anche se, è giusto dire che, Papanice ha necessita di un presidio amministrativo nella sua zona” conclude la dirigente. Il corteo di venerdì prossimo, annunciato stamattina dai rappresentanti dei genitori – che li avrebbe condotti in protesta pacifica verso la sede della Provincia è stato annullato poiché “è stato ottenuto il risultato sperato” hanno detto le docenti. A tal proposito, nei mesi scorsi, l’istituto comprensivo Alfieri aveva promosso una raccolta firme contraria alla bozza dimensionamento scolastico, con all’attivo 860 firme.