(VIDEO) Crotone, inaugurato il nuovo camper della speranza per il progetto On the Road

CROTONE - Nel cortile della chiesa di Santa Rita, il 17 ottobre, è stato inaugurato il nuovo camper della speranza che consentirà ai volontari di strada dell’associazione On The Road di continuare a prestare il loro servizio solidale alla comunità cittadina. Con un festoso suono di clacson e tra gli applausi dei presenti all’inaugurazione il nuovo camper è stato accolto dai tanti volontari e associazioni a supporto dell’attività di On the Road cha da anni, ogni sera, dona pasti caldi a chi ne ha bisogno.

La benedizione del mezzo è stata preceduta la celebrazione della Santa Messa officiata da don Tommaso Mazzei che ha espresso parole di gratitudine per la tanta generosità dei cittadini: “Questo mezzo è il Vangelo della speranza che incontra gli ultimi sulle strade di Crotone – dice il parroco – e ringraziamo il Signore affinchè benedica e protegga tutti coloro che hanno contribuito con generosità alla realizzazione di questo progetto e alla spesa per questo nuovo camper necessario per i poveri”. Sul nuovo mezzo è stato posto tra i tanti adesivi quello a ricordo di Dodò Gabriele, figlio della nostra città, vittima innocente di mafia. “Oggi 17 ottobre è la giornata mondiale contro la povertà – spiega emozionato Aldo Pirillo, presidente dell’associazione ‘Volontari di strada – On the Road’ – e stamattina si è ricordato anche Dodò Gabriele nel giorno del suo compleanno e ci tenevamo a farne memoria anche noi con un adesivo sul nostro camper. La nostra attività infatti è fatta anche dei campi estivi per la legalità che ogni anno promuoviamo con Libera e che coinvolgono tanti giovani. Questo nuovo camper - prosegue Pirillo - è stato acquistato grazie al buon cuore di tanti crotonese e alla generosità degli amici giornalisti di Crotone che con due spettacoli teatrali hanno raccolto e poi devoluto l’intero incasso all’acquisto del camper. Un grazie anche alla famiglia Amodeo che in ricordo della signora Mariella ci ha dato un grosso aiuto”. Le attività su strada riprenderanno nel fine settimana ma, come spiega Pirillo “in questi giorni non abbiamo mai abbandonato nessuno, né le famiglie che ci aspettano ogni sera infatti ci sono stati i volontari che con le proprie auto andavano a prendere il cibo dai vari esercizi commerciali e lo portavano nel piazzale del Palamilone per la distribuzione”. Presenti numerosissimi anche i giornalisti di Crotone che con la commedia inedita ‘E morto il giornalismo, viva i giornalisti’ andata in scena il 19 luglio e in replica il 28 agosto alla villa comunale cittadina hanno donato al progetto On the Road 8790 euro.