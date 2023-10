Buon compleanno Rino, il 29 ottobre appuntamento a Roma

Rino Gaetano, uno dei cantautori italiani più amati di sempre, avrebbe compiuto 73 anni quest'anno. In onore del talento senza tempo dell'artista crotonese, la sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro annunciano Buon compleanno Rino! il 29 ottobre presso la Città dell'Altra Economia di Roma, una cornice perfetta per abbracciare la poesia del cantautore. La sua musica continua a ispirare generazioni, portando le persone a riflettere su temi rilevanti e universali.

Questo evento unisce la celebrazione della sua arte al rafforzamento della consapevolezza sulla sicurezza stradale. La serata sarà dedicata alla memoria di Francesco Valdiserri e alle vittime della strada. Il padre di Francesco, Luca Valdiserri, saluterà i partecipanti e invierà un importante messaggio. Presenzierà all’evento Buon compleanno Rino! l'Assessore alla Cultura di Roma Miguel Gotor. Sarà un momento per diffondere sempre di più la cultura della responsabilità e della sicurezza alla guida.

La Rino Gaetano Band, tributo ufficiale al cantautore guidato da Alessandro Gaetano, si esibirà in concerto eseguendone i brani, diffondendo i temi, l’atmosfera e la magia delle sue canzoni. Con loro, ospiti sul palco, alcuni giovani e talentuosi artisti della scena cantautorale italiana: Sonoalaska, Lorenzo Lepore e Jaboni. L'Associazione AFVS Onlus (Associazione Familiari e Vittime della Strada) con Silvia Frasina ed altri volontari sarà presente con uno stand all'interno dell'area dell'evento e offrirà a tutti i partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino il loro impegno. Media partner: Lunatika Factory e Radio Roma Sound che trasmetterà la serata in diretta radio su 90.0 FM, streaming, APP e DAB.

La RINO GAETANO BAND è il tributo ufficiale del cantautore calabro-romano ed è il primo progetto in Italia fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999. I musicisti sono il nipote di Rino, Alessandro Gaetano, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Michele Amadori, Paolo Petrini e Fabio Fraschini