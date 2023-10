Antonio Megna incontra il comandante Iorno per discutere della sicurezza su Papanice

CROTONE - L’ufficiale di Governo di Papanice Antonio Megna si è recato oggi, 19 ottobre, presso la sede della Polizia Locale del Comune di Crotone per incontrare il Comandante Francesco Iorno e discutere delle varie problematiche che affliggono il territorio della Frazione di Papanice. Tra gli argomenti toccati un punto importante sul quale ci si è soffermati maggiormente è stato quello relativo alla scuola in viale Calabria. "Ho mostrato al Comandante Iorno la necessità di avere una presenza fissa, della polizia locale, negli orari di ingresso e di uscita dei bambini dalla scuola - dichiara Megna - e il Comandante si è mostrato molto sensibile sulla tematica e ha concordato con il sottoscritto di inviare a partire dall’inizio della prossima settimana un’unità di polizia locale, inizialmente per due volte alla settimana, a stretto giro si procederà successivamente a garantire una presenza fissa sul posto per garantire una sicurezza maggiore ai bambini e alle loro famiglie".

E’ stato inoltre concordato con l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise che il piazzale della scuola verrà presto rifatto nel manto stradale e verrà apportata apposita segnaletica stradale che aiuterà sia le famiglie a capire quali sono gli stalli da occupare e sia le forza di polizia a far rispettare l’ordine. Altro punto di cui si è discusso il continuo e indisciplinato abbandono di rifiuti nella frazione. "Molto spesso si tratta di ingombranti - dice Megna - e Iorno ha dato mandato di provvedere a monitorare le aree in oggetto con apposite attività di telesorveglianza con fototrappole".