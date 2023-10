Calabria straordinaria, il tour nella sila di Crotone, Cosenza e Catanzaro per promuovere la regione

“Sila, la montagna per tutte le stagioni” è l'evento sperimentale di Calabria Straordinaria promosso dall’assessorato al Turismo della Regione Calabria, che ha avuto l’obiettivo di far conoscere l’altopiano silano dal 14 al 17 ottobre. Una quattro giorni con quasi mille km percorsi in lungo e largo, 17 strutture visitate, tre province coinvolte e 26 tra buyers, giornalisti ed operatori del settore turismo ospiti dell’incoming: da Villaggio Palumbo, a Lorica fino a Camigliatello Silano. L’altopiano della Sila, che si estende tra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro.

"Di particolare importanza, la giornata di martedì in cui si è tenuto l’incontro BtoB tra gli ospiti provenienti da tutto il mondo e gli operatori turistici dell’altopiano silano - si legge in una nota - organizzato per aprire nuovi percorsi e creare nuove sinergie per una maggiore consapevolezza delle potenzialità della Sila. Nella sede dell’ente Parco Nazionale della Sila, alla presenza del direttore, Ilario Treccosti, del direttore del Gal Sila Francesco De Vuono e del funzionario del dipartimento Turismo, marketing territoriale e mobilità della regione Calabria Luca Fregola – in un incontro, moderato dal giornalista Francesco Mannarino si è cercato di fare sintesi rispetto alle tantissime cose viste ed alle esperienze maturate nel corso dell’evento, con gli ospiti accompagnati alla scoperta delle bellezze e delle attività offerte dal territorio dell’altopiano Silano attraverso percorsi di scoperta e incursioni nella gastronomia locale". Non sono mancati i tour in e-bike, le escursioni a bordo dei battelli elettrici, dai parchi, ai centri visita, agli alberi secolari della Riserva dei Giganti della Sila, passando per il trenino storico e per i percorsi naturalistici dei laghi, fino alle bike boat ed alla zip line volando per 50 secondi lungo 600 metri di teleferica. Itinerari ben costruiti che hanno raccontato la nostra terra.