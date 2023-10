Crotone, corso salva-vita per il personale dell'istituto superiore 'Ciliberto-Lucifero'

L'Istituto di istruzione superiore 'M.Ciliberto–A.Lucifero' di Crotone ha recentemente ospitato un corso di Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D) per il proprio personale docente e ATA. Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il centro di formazione SIMEUP Crotone, un punto di riferimento per la formazione nel settore delle emergenze mediche. "L'istituto 'M.Ciliberto–A.Lucifero' - si legge in una nota - è stato un partner prezioso nell'organizzazione di questo corso. Riconoscendo l'importanza di preparare il proprio personale per situazioni di emergenza, la scuola ha investito tempo e risorse per garantire che i propri insegnanti e il personale ATA siano pronti ad affrontare le sfide mediche più gravi".