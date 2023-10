Marrelli Hospital si tinge di rosa e accoglie gli studenti per parlare di prevenzione

Crotone- Marrelli Hospital si illumina di rosa e insieme al Rotary Club di Crotone avvia anche quest’anno una serie di iniziative di informazione e prevenzione.

“L’informazione e la conoscenza ci fanno prendere consapevolezza, facendoci parlare di malattie come il cancro al seno” - si legge in una nota di Antonella Stasi, presidente del Gruppo Marrelli -. Mercoledì abbiamo iniziato con la prima giornata speciale, un incontro presso il Liceo Scientifico di Crotone a cui erano presenti il direttivo del Rotary Club e i medici del Marrelli Hospital, coordinati dal senologo oncologo Umberto Torchia. È stata l’occasione per trasmettere nozioni importati, per esempio come fare “autopalpazione” che rappresenta il primo strumento di prevenzione del tumore al seno". Marrelli Hospital nei prossimi giorni sarà presente in altri istituti scolastici, a San Giovanni in Fiore e Petilia Policastro. Poi a novembre anche a Cotronei, Santa Severina e Cirò. "Incontreremo - prosegue Stasi - più di duemila studenti a cui spiegheremo che il progresso della ricerca e la prevenzione e la diagnosi precoce ci permettono di aumentare in maniera significativa il tasso di sopravvivenza”. A tal proposito la clinica crotonese ha aperto oggi un ambulatorio di visite gratuite dedicato a donne segnalate direttamente dal Rotary Club e fino al 31 ottobre sarà possibile prenotare presso la clinica visite senologiche e mammografie a prezzo calmierato.